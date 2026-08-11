23 مليونا تنقل ميدينا إلى ليفركوزن

أبرم نادي باير ليفركوزن الألماني، الثلاثاء، صفقته الصيفية السابعة بالتعاقد مع المدافع الدولي الأرجنتيني فاكوندو ميدينا حتى 2031 قادمًا من فريق مرسيليا الفرنسي الأول لكرة القدم.

ورحل اللاعب «27 عامًا»، الذي لعب خمس مبارياتٍ مع الأرجنتين في مونديال 2026، عن مرسيليا عقب موسمٍ واحدٍ فقط في صفوفه ضمن مساعي النادي الفرنسي لخفض فاتورة الرواتب.

وبعد وصوله، الصيف الماضي، من لانس الفرنسي مقابل 20 مليون يورو، لم يترك المدافع انطباعًا قويًّا في ملعب «فيلودروم» بسبب إصابةٍ خطيرةٍ بالكاحل، قلَّلت من مشاركاته، التي بلغت إجمالًا 22 مباراةً بكل المسابقات، أسهم فيها بتمريرتين حاسمتين.

وحسبَ موقع «ترانسفير ماركت»، بلغت قيمة الصفقة 23 مليونًا، وهو ما سيساعد مرسيليا في تحقيق التوازن المالي بعد أن غرَّمه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» عشرة ملايين، كما أُخضع لرقابةٍ على صفقاته وكتلة رواتبه من قِبل الجهات الرقابية الفرنسية.

وقبل صفقة ميدينا، شهد الفريق انتقال عددٍ من أصحاب الرواتب الأعلى، منهم المهاجم الإنجليزي مايسون جرينوود إلى فنربخشة التركي، والجابوني بيار إيميريك أوباميانج إلى ديبورتيفو لاكورونيا الإسباني.

من جانبه، ذكر سيمون رولفس، المدير الرياضي في باير ليفركوزن، في تصريحٍ، نُشِر على الموقع الرسمي للنادي: «ميدينا لاعبٌ يتفوَّق في المواجهات الفردية، فهو حازمٌ وعدواني. تضيف مهاراته عنصرًا مهمًّا إلى تشكيلة فريقنا، ونحن سعداء بانضمامه إلى صفوفنا».

أمَّا ميدينا، فقال: «الانتقال إلى باير ليفركوزن أمرٌ رائعٌ بالنسبة لي. خلال كأس العالم، أخبرني إيزيكيل بالاسيوس الكثير عن النادي، وأثنى عليه. لقد أمضى بالاسيوس وقتًا طويلًا هنا، وحقق نجاحًا كبيرًا، وهذا ما أطمح إلى تحقيقه مع ليفركوزن أيضًا».

ويُعدُّ ميدينا ثامن لاعبٍ أرجنتيني في صفوف باير ليفركوزن الذي بدأ رحلته معهم في 2001 بالتعاقد مع دييجو بلاسينتي، الظهير الأيسر، من ريفر بليت، وبقي خمسة مواسم.