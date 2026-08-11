أكبر انتصار يرسل الاتحاد إلى «النخبة»

حقق فريق الاتحاد الأول لكرة القدم انتصاره الأكبر على طرف إماراتي داخل دياره، مسقطًا مضيّفه الجزيرة 4ـ1 على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي، مساء الثلاثاء، ليحسم بطاقة الملحق ويلتحق بركب أندية مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وسجّل الجناح الهولندي ستيفن بيرجوين هدفي الاتحاد الأول والثاني في الدقيقتين 12 و38.

وأضاف الجزائري حسام عوّار، لاعب الوسط، والجناح البديل مروان الصحفي الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 54 و69.

وبعد التأخر برباعية، أحرز الكونغولي سيمون بانزا هدف حفظ ماء الوجه لأصحاب الأرض في الدقيقة 80.

وأصبح هذا الفوز هو الأكبر للاتحاد على فريق إماراتي داخل بلاده، متجاوزًا الانتصار 3ـ0 على أرض الوحدة في مرحلة المجموعات من دوري أبطال آسيا 2011.

ودوّن الفريق الجدّاوي رباعيته الثالثة أمام الإماراتيين بعد انتصارين سابقين 4ـ2 على العين في إياب نهائي 2005، و4ـ0 على الوحدة في مجموعات 2010، وكلاهما جاءا على أرض جدة.

وتوجَّب على الاتحاد خوض مسار الملحق بعد اكتفائه باحتلال المركز الخامس في النسخة الماضية من دوري روشن السعودي.

وانضم فريق «النمور» إلى الرباعي الأهلي والنصر والهلال والقادسية ضمن مجموعة «الغرب»، في حضور سعودي قياسي غير مسبوق خلال موسم واحد من البطولة القارية.

أمّا الجزيرة فتحول إلى مسابقة دوري أبطال آسيا 2 بموجب نظام الملحق الذي يمنح الخاسر فرصة خوض البطولة الثانية في القارة.