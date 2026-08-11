«تريزيجيه» ثاني صفقات الرياض

أعلن نادي الرياض، الثلاثاء، رسميًا انتقال الدولي المصري محمود حسن «تريزيجيه» لدعم خط هجوم الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم الجديد 2026ـ2027.

وبات «تريزيجيه» ثاني صفقات «مدرسة الوسطى» خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد المدافع الأوروجوياني رودريجو أباسكال، قادمًا من صفوف نادي فيتوريا جيماريش البرتغالي.

وكانت «الرياضية» أشارت سابقًا إلى أن نادي الرياض تلقّى موافقة رابطة دوري المحترفين على التعاقد مع الجناح المصري محمود «تريزيجيه» ووقّع بالفعل مع اللاعب، ومن المنتظر أن يُعلِن عن الصفقة، بعدما حصل على شهادة «الكفاءة المالية» وبات مؤهلًا لتسجيل اللاعبين في قائمة فريقه الأول.

ونشر الرياض مقطع فيديو على حسابه الرسمي على منصة «إكس» يظهر فيه اللاعب صاحب الـ31 عامًا مصحوبًا بتعليق: «من أرض الكنانة.. إلى مدرسة الوسطى».

وكان النادي الأهلي قد أعلن في وقت سابق إنهاء التعاقد مع «تريزيجيه» بشكل رسمي، بالتراضي، بعدما خاض معه الموسم الماضي 32 مباراة سجل خلالها 18 هدفًا، كما توج معه بكأس السوبر المصري.