بعد اكتمال المتأهلين.. السعودية واليابان تتمسكان بالصدارة

رفعت كرة القدم السعودية ونظيرتها اليابانية عدد مقاعدهما في النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا للنخبة إلى خمسة كاملة، متمسكتين بصدارة التمثيل في المسابقة.

وبعد توسيع دائرة المشاركة وزيادة عدد فرق البطولة من 24 إلى 32، حصلت السعودية واليابان على 4.5 مقعد، بواقع 4 بطاقات مباشرة، وبطاقة مشاركة في الملحق.

واستطاع فريق الاتحاد الأول لكرة القدم وجامبا أوساكا الياباني اجتياز الملحق بعد فوزهما على الجزيرة الإماراتي وجانجون الكوري الجنوبي.

وبذلك حوّلا نصف المقعد إلى مقعد كامل رافعين حصة بلديهما إلى 5 مقاعد كاملة.

ولو تعرض الاتحاد وجامبا للخسارة، لاكتفت السعودية واليابان بأربعة فرق في دور المجموعات، بالتساوي مع كوريا الجنوبية والإمارات، اللتين تملكان ثلاثة مقاعد مباشرة كانت سترتفع إلى أربعة عبر الملحق.

وتمكن جامبا من تحقيق فوز بشق الأنفس على جانجون بفضل هدف وحيد سجله المهاجم جاكو نواتا في الوقت الإضافي الثاني.

وحَسَمَ بطاقتي الملحق الأخريين فريقا باختاكور الأوزبكي وكونج آن هانوي الفيتنامي عقب فوزهما على الحسين إربد الأردني وأديلايد يونايتد الأسترالي 3ـ0 و2ـ0 على الترتيب.

وتنقسم مرحلة الدوري إلى مجموعة لشرق القارة وأخرى لغربها، وتضم كل منهما 16 فريقًا بإجمالي 32 اسمًا.

وحصل 28 فريقًا على بطاقة عبور مباشرة، فيما حَسَمَ الملحق صعود الأربعة فرق المتبقية.

وتملك السعودية واليابان الحصة الأكبر بـ 4.5 مقعد، تليهما الإمارات وكوريا الجنوبية بـ 3.5 مقعد.

وبعد حسم هوية جميع المتأهلين، أصبحت مجموعة الغرب تضم 5 فرق سعودية، و3 إماراتية، ومثلها قطرية، وفريقين من كل من إيران وأوزبكستان، وفريقًا عراقيًا واحدًا.