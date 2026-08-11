السيالي ثاني شبابي معار إلى أبها

أعلن الشباب، الثلاثاء، موافقته على إعارة باسل السيالي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، إلى نادي أبها حتى نهاية الموسم الجاري، طبقًا لحساب النادي العاصمي في منصة «إكس».

من جانبه، أكد نادي أبها اكتمال صفقة انتقال اللاعب عبر حسابه الرسمي بعبارةٍ ترحيبيةٍ: «مرحبًا.. باسل السيالي أبهاوي».

ويُعدُّ السيالي ثاني صفقات الإعارة من نادي الشباب إلى أبها خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد فيصل الصبياني حتى نهاية الموسم.

وكان اللاعب، البالغ 24 عامًا، انضمَّ إلى الشباب، يناير الماضي، قادمًا من الحزم لمدة عامين ونصف العام، وخاض مع الفريق 13 مباراةً في دوري روشن السعودي الموسم الماضي.

وبدأت مسيرة السيالي في الفئات السنية لنادي النصر موسم 2020، ثم انتقل إلى الطائي بنظام الإعارة في الموسم الذي يليه قبل أن يُوقِّع للحزم في انتقالٍ نهائي عامَ 2022.

ميدانيًّا، قال الألماني توماس ليتش، مدرب ⁧‫الشباب، في أول مؤتمرٍ صحافي له قبل أول مباراةٍ في الدوري: «استغللنا فترة الإعداد بصورةٍ إيجابيةٍ. سنواجه القادسية أحد أقوى الفرق في الدوري السعودي. منافسنا نهجه واضحٌ، فهو يلعب بطريقة 3ـ5ـ2. من المهم في كرة القدم أن يكون لديك دفاعٌ متوازنٌ، وما شاهدناه في المعسكر أن الفريق استقبل هدفًا واحدًا خلال أربع مبارياتٍ، وهذا أمرٌ مطمئنٌ. القادسية فريقٌ قوي، لذا لن نبادر بالهجوم بشكلٍ كاملٍ منذ البداية».

وذكر ليتش، أنه يعتمد على العناصر الشابة بالقول: «من وجهة نظري، كل الفرق السعودية، وجميع المدربين يعملون على تطوير اللاعبين الشباب الأجانب والسعوديين للاعتماد عليهم».

ويستعدُّ الشباب لمواجهة ضيفه القادسية في بداية مشوار الفريقين بدوري روشن السعودي لموسم 2026ـ2027، الخميس المقبل.