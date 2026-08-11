عوّار: طوينا صفحة الموسم الماضي

أقرّ الجزائري حسام عوّار، لاعب وسط فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، بتقديم «النمور» موسمًا ماضيًا سيئًا، مبديًا سعادته بالتأهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة بعد الفوز على الجزيرة الإماراتي، الثلاثاء، ضمن الملحق، في مستهل موسم أبدى تطلعه إلى أن يكون مختلفًا.

وقال في تصريحات صحافية عقب اللقاء الذي انتهى اتحاديًا بنتيجة 4ـ1: «نحن سعداء للغاية، لأن هدفنا كان التأهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، واستطعنا تحقيقه. لم يكن الأمر سهلًا، بل كان صعبًا للغاية، كي أكون أمينًا، كما أن الطقس كان مرهقًا ولم يساعدنا. ونتطلع إلى تقديم موسم مميز».

وأضاف: «لسنا سعداء بالموسم الماضي، لكن علينا تجاوزه ووضعه خلف ظهورنا، والمضي قدمًا. لدينا الآن مدرب جديد ونهج مختلف، وعلينا التكاتف والعمل معًا».

وتابع: «شخصيًا، أجريت إعدادًا قويًا، وكذلك الفريق، الذي خاض معسكرًا خارجيًا رائعًا. أعددنا أنفسنا بشكل جيد لكي نجعل المشجعين فخورين، ونتمنى أن نُسعدهم».

واختتم: «نحن مستعدون بدنيًا وذهنيًا، ونخوض الموسم بطموح كبير».