قبل الهلال.. الفيصلي يناور فريق 21

فرض الإيطالي جيوفاني سوليناس، مدرب فريق الفيصلي الأول لكرة القدم، الثلاثاء، مناورة تكتيكية أمام فريق تحت 21 عامًا على ملعب النادي في حرمة، استعدادًا لمواجهة مضيفه الهلال، في استهلالية مشوار الفريقين في دوري روشن الجمعة المقبل.

واختتم الفيصلي حصة تدريبية مسائية بمناورة أمام فريق الفيصلي تحت 21 عامًا بهدف رفع الجاهزية وتطبيق النهج التكتيكي قبل مواجهة الهلال الدورية، طبقًا لحساب النادي على منصة «إكس».

وحسبما أوضحت لـ«الرياضية» مصادر من المنتظر أن تغادر بعثة الفريق متوجهة إلى الرياض الأربعاء استعدادًا لمواجهة الهلال على ملعب المملكة أرينا.

ودعمت إدارة الفيصلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية الفريق بسبع صفقات أجنبية وهي: السنغالي ألكسندر ميندي ومواطنه عبد الله سيك والكاميروني كريستيان باسوجوج والبرازيلي أندريه جيروتو والإسباني فيرناندو باتشيكو والجابوني أندري جوردي والكونغولي الدولي ثيو بوجيندا.