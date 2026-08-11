كوستا يرتدي قميص بروزوفيتش في النصر

يدافع البرتغالي سامو كوستا المنضم حديثًا إلى صفوف فريق النصر الأول لكرة القدم عن ألوان الأصفر بالقميص رقم 11 الذي كان يرتديه الكرواتي مارسيلو بروزفيتش حسبما أظهرته الصورة التي بثها النادي العاصمي، الثلاثاء.

وأعلن نادي النصر عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» عن توقيع العقد الرسمي مع البرتغالي لمدة أربعة أعوام.

وحمل كوستا خلال مراسم التوقيع القميص رقم 11 الذي ارتداه الكرواتي بروزفيتش خلال المواسم الثلاثة الماضية قبل رحيله الصيف الجاري بعد نهاية عقده.

وجرت مراسم التوقيع مع لاعب الوسط البرتغالي البالغ من العمر 25 عامًا بحضور مواطنيه خوسيه سيميدو الرئيس التنفيذي، وسيماو كوتينيو المدير الرياضي.

ويأتي التعاقد رسميًا مع كوستا بعد يوم من وصوله إلى الرياض.

وانضم الدولي البرتغالي إلى صفوف النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية قادمًا من مايوركا الإسباني.

وتنقل كوستا في الفئات العمرية بناديي بيرامارا وبراجا وصولًا إلى فريق براجا الأول في يوليو 2020، وبعدها انتقل إلى ألميريا الإسباني ومنها إلى مايوركا.

وفي مسيرته بالدوري الإسباني «لا ليجا»، شارك كوستا في أكثر من 130 مباراة، منها 43 مواجهة الموسم الماضي، محرزًا 7 أهداف وصانعًا اثنين.

أما على الصعيد الدولي، فقد مثّل كوستا منتخب بلاده في 7 مباريات بينها واحدة ضمن كأس العالم 2026.