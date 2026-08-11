المرة الأولى.. ناكاشيما يتأهل إلى نصف النهائي

تغلَّب الأمريكي براندون ناكاشيما 6ـ2 و6ـ3 على الإيطالي لوتشيانو دارديري، ليبلغ الدور نصف النهائي لإحدى بطولات الأساتذة للتنس ​للمرة الأولى في مسيرته.

وتجاوز براندون اللاعب الإيطالي ضمن بطولة كندا المفتوحة، الثلاثاء، بعد أن انطلقت منافسات دور الثمانية للرجال متأخرةً 24 ساعةً بسبب الأمطار.

وأرسل ناكاشيما 11 إرسالًا ساحقًا، واكتفى باحتفالٍ هادئ بعد هذا الانتصار الذي يُمثِّل علامةً فارقةً في مسيرته ‌الاحترافية في ‌مونتريال.

وسيلتقي في الدور المقبل ‌الفائز ⁠من ​مواجهة الإسباني ⁠رافائيل خودار والفرنسي آرثر فيس.

ونجح ناكاشيما، المصنَّف الـ 28، في استغلال نقطةٍ لكسر الإرسال في الشوط الرابع قبل أن يكسر إرسال منافسه دون أن يخسر أي نقطةٍ لحسم المجموعة ⁠الأولى، في وقتٍ بدا فيه الإحباط ‌واضحًا على دارديري ‌الذي فقد تماسكه تدريجيًّا.

وفي الشوط الأخير، واصل ناكاشيما فرض ‌سيطرته على مجريات اللعب، وأجبر دارديري، المصنَّف الـ 19، على ارتكاب خطأ عند ⁠الشبكة ⁠في نقطة المباراة قبل أن يحتفل برفع قبضتيه عقب المصافحة التقليدية بين اللاعبين.

وغاب عن البطولة الإعدادية لبطولة أمريكا المفتوحة عددٌ من أبرز اللاعبين، منهم الإيطالي يانيك سينر، المصنَّف الأول عالميًّا، والصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي حقق 24 لقبًا في البطولات الأربع الكبرى، وهو ما أرجعه اتحاد اللاعبين المحترفين للتنس إلى ضغط جدول المباريات.