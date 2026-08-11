إنريكي: المونديال أفسد تحضيرات السوبر

يخطط فريق باريس سان جيرمان الفرنسي على استهلال الموسم الجديد بالاحتفاظ بلقب كأس السوبر الأوروبية عندما يواجه أستون فيلا الأربعاء، في سالزبورج، لكن المدرب الإسباني لويس إنريكي لا يتوقع مباراة رائعة، مشيرًا إلى قلة استعدادهم بسبب كأس العالم.

وفي الموسم الماضي، فاز باريس باللقب للمرة الأولى بركلات الترجيح على توتنام الإنجليزي، عقب تتويجه للمرة الأولى بدوري الأبطال. ودفعه فوزه الثاني تواليًا باللقب لمواجهة فيلا في النمسا.

وشارك 15 لاعبًا من باريس في كأس العالم التي انتهت قبل ما يزيد قليلًا عن ثلاثة أسابيع، ومن بينهم فابيان رويز لاعب الوسط الذي فاز بالبطولة مع إسبانيا، وخمسة لاعبين مع الفرنسي الذي وصل إلى الدور قبل النهائي.

وقال إنريكي في مؤتمر صحافي الثلاثاء: «اليوم نحن سعداء بوجودنا هنا لأن هذا يعني أننا عملنا جيدًا الموسم الماضي، لكن من حيث الاستعدادات، فإن الأمر صعب للغاية».

وأضاف: «لم يعد اللاعبون الدوليون إلى صفوف الفريق إلا أخيرًا، وصل الفرنسيون والإسبان والمغاربة يوم الإثنين، بينما رجع البرازيليون والبرتغاليون في الثالث من الشهر الجاري، أي قبل أسبوع. هذه حالة ناتجة عن الجدول الزمني».

وأوضح: «من حيث تقديم مباراة على أعلى مستوى الأربعاء، سيكون من الصعب رؤية ذلك. بعض لاعبينا لم يتدربوا إلا قليلًا، لكن أولئك الذين تدربوا سيلعبون. من ناحية الاستعداد، هذه ليست الطريقة التي ينبغي أن تكون عليها الأمور».

كما سيدافع باريس عن لقب كأس السوبر الفرنسية الأحد المقبل في مواجهة لانس، ورغم حرص المدرب على إضافة المزيد من الألقاب إلى رصيد النادي، فإن الموسم المقبل هو محور الاهتمام الرئيس: «حددنا لأنفسنا أهدافا طموحة، وسنواصل فعل ذلك.. نستعد للموسم بذكاء ونريد أن نكون في أفضل حالة في نهايته الموسم، وليس في بدايته».