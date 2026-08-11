احتفال واجتماع

احتفل لاعبو فريق الاتحاد الأول لكرة القدم على أرض ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي بالتأهل إلى مرحلة الدوري من أبطال آسيا للنخبة بعد الفوز على الجزيرة الإماراتي 4ـ1، الثلاثاء.. وتبادل اللاعبون التهاني فيما بينهم ومع أعضاء الجهاز الفني وأيضًا مع مشجعين اتحاديين آزروهم من المدرجات.. وعلى أرض الملعب ذاته عقد المدرب الألماني ينز فيسينج اجتماعًا بلاعبي الاتحاد عقب اللقاء ظهر فيه حسب الصور والمقاطع المنشورة يوجه كلمة تشجيعية وتحفيزية لـ «النمور» (المركز الإعلامي ـ الاتحاد)