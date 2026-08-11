تحديات جديدة تهدد طموحات باريس

يملك فريق باريس سان جيرمان الفرنسي فرصة جديدة لإضافة لقب آخر إلى خزانته من بداية الموسم، عندما يصطدم بأستون فيلا الإنجليزي في مباراة السوبر الأوروبي، الأربعاء، في سالزبورج، لكن الأمور لن تكون سهلة بعد أن تقلصت فترة تحضيراته بسبب كأس العالم.

وبالنسبة إلى المدرب الإسباني لويس إنريكي، الذي استعاد لاعبيه تباعًا خلال الأسابيع الأخيرة مع عودة المشاركين في المونديال من إجازاتهم، يبدأ موسم جديد شاق لا ينوي فيه حامل لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية تواليًا، أن يترك أي شيء لمنافسيه.

وقبل عام، باريس إلى الاحتكام إلى ركلات الترجيح من أجل الفوز على منافس إنجليزي آخر، وهو توتنام بعد التعادل 2-2 «4-3».

وجرت المباراة آنذاك في ظروف مماثلة نسبيًا بالنسبة للفريق الباريسي وذلك بعد شهر واحد فقط من خسارته نهائي كأس العالم للأندية أمام تشيلسي الإنجليزي في الولايات المتحدة، ما قلّص أكثر فترة تحضيراته للموسم الجديد.

لكن التحدي يزداد تعقيدًا العام الجاري، مع عودة متأخرة أكثر إلى التدريبات بالنسبة إلى عدد كبير من لاعبيه الذين استمروا حتى الدور النهائي من كأس العالم 2026 «18 و19 يوليو»، ومن بينهم الإسباني فابيان رويس والفرنسيون برادلي باركولا وعثمان دمبيليه وديزيريه دويه.

ولم يعد هؤلاء اللاعبون إلى مركز تدريبات النادي في بواسي حتى يوم الإثنين، وبالتالي ليس مؤكدًا بعد مشاركتهم الأربعاء في النمسا.

في المقابل، عاد لاعبون دوليون آخرون إلى التدريبات قبل أسبوع، مثل البرتغاليين جواو نيفيش وفيتينيا ونونو منديش، والبرازيلي ماركينيوس.

حتى إن هؤلاء اللاعبين الأربعة حصلوا على وقت قليل من اللعب، بعدما شاركوا لنحو نصف ساعة السبت في المباراة التجريبية أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي التي انتهت بالتعادل 1-1 في السويد.

وخلال هذه المباراة التحضيرية، ظهر نادي العاصمة الفرنسية بصورة أفضل بكثير مما كان عليه قبل ثلاثة أيام في مدينة بالما الإسبانية، حيث خسر، بصفوف شابة إلى حدّ كبير أمام، مايوركا الإسباني بثلاثية نظيفة، رغم أن الأخير هبط إلى الدرجة الثانية في بلاده.

في المقابل، يُفترض أن يتمكن باريس من الاستعانة بلاعبيه الجديدين أمام أستون فيلا، المهاجم ماجنيس أكليوش القادم من موناكو والمدافع الفرنسي لوكا ديني لاعب أستون فيلا السابق.

وفي حين استطاع عدد من نجوم الفريق، أمثال الجناح الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا الحصول على قسط من الراحة الصيف الجاري لعدم مشاركة منتخبات بلادهم في كأس العالم، يتعيّن على إنريكي إدارة مشاركة لاعبيه الأساسيين لتجنّب تكرار سيناريو الخريف الماضي حين تزايدت الإصابات والمشكلات البدنية.

ورغم أن هذا العائق لم يمنع باريس في نهاية المطاف من إحراز ألقاب الدوري الفرنسي، أبطال أوروبا، وكؤوس القارات والأبطال، والسوبر الأوروبي، فإنه يفرض على المدرب موازنة دقيقة ومستمرة في إدارة تشكيلته على مدار الموسم.

وبعد أربعة أيام فقط من مواجهة السوبر الأوروبي، سيواجه لويس إنريكي تحديًا جديدًا، يتمثل في مسابقة كأس الأبطال المحلية أمام لنس.

وبعد أسبوع حافل للغاية منذ استئناف التحضيرات، سيعود الفريق إلى ملعب «حديقة الأمراء» في 23 أغسطس لمواجهة رين، قبل أن يترقب باهتمام قرعة دوري أبطال أوروبا 27 أغسطس، واضعًا نصب عينيه حلم التتويج بثلاثة ألقاب متتالية.