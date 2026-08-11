ديوماندي.. الإيفواري الخامس في فورست

تعاقد نادي نوتنجهام فورست الإنجليزي، الثلاثاء، مع الدولي الإيفواري عثمان ديوماندي، قلب الدفاع، لمدة أربعة أعوامٍ مع خيار التمديد عامًا إضافيًّا في صفقةٍ، قُدِّرت بـ 40 مليون يورو، وفقًا لـ «ترانسفير ماركت».

ويصل اللاعب «22 عامًا» إلى فريقه الجديد بعد ثلاثة مواسم ناجحةٍ في البرتغال، خاض خلالها 132 مباراةً بجميع المسابقات، وفاز بلقب الدوري الممتاز 2024 و2025، إضافةً إلى الكأس المحلية الموسم قبل الماضي.

وبدأ خريج نادي أولمبيك سبورت أبوبو الإيفواري مسيرته الاحترافية مع ميتييلاند الدنماركي، ثم أعير إلى مافرا في الدرجة الثانية البرتغالية موسم 2022 لاكتساب خبرة اللعب مع الفريق الأول، لكنَّ أداءَه المميَّز لفت أنظار سبورتينج الذي تعاقد معه في يناير 2023.

أمَّا دوليًّا، فكان ديوماندي «15 مباراة» ضمن تشكيلة منتخب «الأفيال» الذي فاز بكأس الأمم الإفريقية 2024، كما شارك في كأس العالم 2026. وسيصبح اللاعب الخامس من كوت ديفوار في صفوف الفريق تاريخيًّا.

وقال اللاعب بعد توقيعه لفورست في تصريحاتٍ، نُشِرَت على الموقع الرسمي للنادي: «سعيدٌ للغاية لوجودي هنا. إنه نادٍ عريقٌ، وهذا يحفزني على الانضمام إليه. أعتقد أننا قادرون على تحقيق إنجازاتٍ كبيرةٍ في الموسم الجديد، وأتطلَّع بشوقٍ للقاء اللاعبين والمدرب».

وعن وجود مواطنه إبراهيم سانجاري في الفريق، أجاب ديوماندي: «ذلك سيكون عاملًا أساسيًّا في استقراري، لأنه بمنزلة الأخ الأكبر لي، وهو دائمًا يساعد اللاعبين الأصغر سنًّا».

من جهته، قال جورج سيريانوس، رئيس قسم كرة القدم في النادي: «لقد كنا واضحين للغاية بشأن مواصفات اللاعب الذي نريد إضافته إلى الفريق، لذا نحن متحمِّسون للترحيب بعثمان في النادي».

وأضاف: «لديه خبرةٌ رائعةٌ بالنسبة إلى مدافعٍ في مثل عمره. إن لعبه دورًا حاسمًا في فرقٍ فازت بالألقاب، ووصوله إلى المراحل الأخيرة من دوري أبطال أوروبا، يضعانه في وضعٍ ممتازٍ للاندماج بشكلٍ جيدٍ هنا في نوتنجهام فورست»

وهذه الصفقة الصيفية الثالثة للفريق، المتوَّج بلقبين في دوري أبطال أوروبا عامَي 1979 و1980، بعد لاعبَي الوسط جوستافو سا من فاماليكاو البرتغالي «20 مليونًا، والنمساوي كسافر شلاجر من لايبزيج الألماني في صفقة انتقالٍ حرٍّ.