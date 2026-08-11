وجه جديد

انضم المدافع الإيفواري عثمان ديوماندي «22 عامًا» الثلاثاء، إلى زملائه الجدد بفريق نوتنجهام فورست الإنجليزي الأول لكرة القدم في أول حصة تدريبية له قبل المباراة التجريبية ضد باير ليفركوزن الألماني على ملعب سيتي جراوند الأربعاء. بعد أن جف حبر عقده، ارتدى قلب الدفاع ملابسه الرياضية واتجه إلى معلب أكاديمية نايجل دوتي ليستعد لأول مباراة على ملعبهم تحت قيادة المدرب الجديد النمساوي أوليفر جلاسنر. وقبل بدء التدريبات التقطت لديوماندي مجموعة من الصور في بعض مرافق النادي. (المركز الإعلامي ـ نوتنجهام فورست)