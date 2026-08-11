ساق واحدة.. لا تكفي الاتحاد

بساقٍ واحدةٍ تخطى الاتحاد بتفوًّقٍ فريق «الجزيرة» الذي واجهه للعبور إلى الضفة «النخبوية» من قارة آسيا.

رباعيةٌ اتحاديةٌ، وأداءٌ متوسطٌ على قياس أولى المواجهات الرسمية بعد المعسكر الإعدادي المبتور من عديدٍ من اللاعبين المصابين، ونقصٌ في ذخيرة التعاقدات الجديدة.

النتيجة مُرضيةٌ، وهي الأهم في استراتيجية الذهاب إلى أي مدى في هذه البطولة القارية الكبرى، وتغيّر موقف الإدارة «المتهاون» في شد عود الفريق المنهك على قراراتها من الموسم الماضي.

لقد قُرع الجرس، وما قبل هذا التأهل شأنٌ، وبعد التأهل شأنٌ آخرُ في عرين النمور.

النمر البطل حتى يعود منافسًا بأنيابِ ومخالبِ نمرٍ شرسٍ لا يحتاج إلى عناصرَ تعزِّز قوته، بل إلى بيئةٍ إداريةٍ احترافيةٍ، تُساعد نموره على إخراج أفضل ما لديهم على المستويين الفردي و الجماعي.

ولو أخذنا بأهم أسباب فوز الاتحاد موسم 2022ـ2023 بلقب الدوري، وجمعه الدوري والكأس في 2024ـ2025، سنجد السر في الأجواء الإدارية التي وفَّرت سياجًا مريحًا لنضج عمل المدربين نونو سانتو وبلان مع اللاعبين.

المدرب الألماني الحالي للفريق الاتحادي «ينز فيسينج» لن ينجح إذا وقف مسيِّرو الاتحاد على هامش الدعم والمساندة له، وتلبيه احتياجاته، وإطفاء المشكلات التي يواجهها، أو اللاعبين من وقتٍ مبكِّرٍ، وستندلع النيران حول الفريق كما حدث الموسم الماضي، فإذا كانت اليد الواحدة لا تصفق، فإن الساق الوحدة أيضًا لن تعبر بك النهر.