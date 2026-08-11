أعلن نادي الدرعية، الثلاثاء، ضم عبد الله الزيد إلى الفريق الأول لكرة القدم قادمًا من الهلال على سبيل الإعارة.

وكان الهلال أكد انتقال اللاعب، البالغ 22 عامًا، إلى الدرعية حتى نهاية الموسم الجديد 2026ـ2027 على الرغم من أن عقده مع الأزرق العاصمي يمتدُّ إلى 30 يونيو 2027.

ويُعدُّ الزيد تاسع صفقات الدرعية، الصاعد حديثًا إلى دوري روشن السعودي، بعد سعيد الربيعي، هتان باهبري، أمين بخاري، نيكولا فاسيلي، قاسم لاجامي، شانسيل مبيمبا، إدريسا غانا، جاي بيرات جيمشيتي.

وفور إعلان الصفقة، انخرط اللاعب في تدريبات الفريق، مساءً، ضمن تحضيراته لمواجهة ضيفه الأهلي على ملعب الأول بارك في الرياض في أولى مباريات الفريقين ضمن منافسات «روشن» بالموسم الجديد.

وتأهل الدرعية للمرة الأولى إلى دوري روشن السعودي بعد فوزه التاريخي والمثير على العلا 2ـ1 في نهائي ملحق الصعود إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى «بلاي أوف».