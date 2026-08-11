الاتحاد يذكّر كوزمين بمرارة ريال مدريد

جدَّد فريق الاتحاد الأول لكرة القدم جراح أثقل هزيمة قارية في تاريخ الروماني كوزمين أولاريو، مدرب الجزيرة الإماراتي، بالتغلب عليه 4ـ1، مساء الثلاثاء، في ملحق دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقبل السقوط أمام الاتحاد، نال كوزمين هزيمته القارية الأكبر على مستوى الأندية أمام ريال مدريد الإسباني بتاريخ 17 أكتوبر 2006، عندما كان يقود الدفة الفنية لستيوا بوخاريست الروماني.

ويومها خسر بنتيجة 1ـ4 أيضًا. وللمصادفة وقعت الهزيمة على أرض ستيوا، مثلما سقط الجزيرة برفقة كوزمين داخل دياره أمام الاتحاد.

وإضافة إلى الرباعيتين الاتحادية والمدريدية، تلقى الروماني خسارة قارية واحدة أخرى بفارق 3 أهداف.

ونال تلك الخسارة مع الهلال أمام السد القطري بثلاثية نظيفة في مرحلة المجموعات من دوري أبطال آسيا 2010.

وحسب موقع «ترانسفير ماركت» يتضمن سجل المدرب 94 مباراة قارية مع الأندية موزعة على منافسات أوروبا وآسيا.