بوريتش: لاعبونا صغار.. ونعرف الحزم

شدد الكرواتي دامير بوريتش، مدرب فريق أبها الأول لكرة القدم، على صعوبة مواجهة الحزم، الخميس ضمن الجولة الافتتاحية لدوري روشن السعودي، مبديًا في الوقت ذاته ثقته بلاعبيه على تحقيق نتيجة إيجابية.

وقال بوريتش في المؤتمر الصحافي، الثلاثاء: «نعتمد على لاعبين صغار في السن لما يملكونه من رغبة وحماس، ونعمل على بناء فريق متجانس يضم لاعبين من نفس الثقافة والمدرسة الكروية».

وأضاف المدرب الكرواتي: «المنافسة في دوري روشن صعبة ومختلفة عن دوري يلو وتحتاج للكثير من الجهد والأداء وهدفنا أن نكون فريقًا جماعيًا، وليس فريقًا يعتمد على نجم أو أفراد».

وعن مدى معرفته بفريق الحزم قبل المواجهة المرتقبة، رد بوريتش قائلًا: «حللنا المنافس جيدًا، ونعلم أنه فريق مستقر وقوي ودعم صفوفه بصفقات جديدة».

وتابع مدرب الفريق الجنوبي: «سنغير أسلوب اللعب حسب مجريات كل مباراة، ولدينا القدرة على اللعب بشكل دفاعي ومتوازن وبشكل هجومي أيضًا».

واختتم بوريتش: «نهدف إلى تقديم موسم رائع يرضى تطلعات جماهيرنا».