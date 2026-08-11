كوستا ينطلق

شارك البرتغالي سامو كوستا، لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم، في أول حصةٍ تدريبيةٍ له مع زملائه اللاعبين في الأصفر العاصمي بعد انتقاله رسميًّا إلى النادي بعقدٍ لمدة أربعة أعوام، الثلاثاء (المركز الإعلامي - النصر)