الاتحاد وجيرونا يتفقان على صفقة هيرنانديز

اتفق نادي جيرونا الإسباني لكرة القدم مع نظيره الاتحاد بشأن استعارة مواطنه أوناي هيرنانديز، لاعب الفريق الجداوي الأول لكرة القدم، لمدة موسم واحد وفق ما بثه حساب «الرياضية ـ عاجل» على منصة «إكس»، الثلاثاء.

وطبقًا للمصدر ذاته، فإن اتفاق الطرفين يتضمن بندًا آخر يتعلق بخيار شراء عقد اللاعب الإسباني بعد نهاية فترة الإعارة.

وكانت «الرياضية» كشفت نقلًا عن مصادر خاصة الأحد الماضي أن إدارة نادي الاتحاد تدرس عرضًا مقدَّمًا من جيرونا الإسباني «درجة ثانية» لاستعارة أوناي هيرنانديز، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لمدة موسم واحد، موضحة أن العرض يتضمَّن خيار شراء عقد اللاعب عقب نهاية فترة الإعارة، فيما سيتحمَّل النادي الإسباني جزءًا بسيطًا من راتب هيرنانديز خلال الموسم المقبل، وسيتكفَّل الاتحاد بالجزء المتبقي.

وانضم الإسباني هيرنانديز إلى صفوف الاتحاد في فبراير 2025، بموجب عقد يستمر ثلاثة أعوام، قادمًا من برشلونة، وارتدى قميص «النمور» في 10 مباريات، وسجل هدفًا وصنع ثلاثة، لكنه اكتفى بلعب ثمان دقائق في الموسم الماضي، وكانت خلال مواجهة النصر في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، قبل أن تتم إعارته في النصف الثاني من الموسم ذاته إلى الشباب، حيث شارك في 31 مباراة، لم يسجل أي هدف، وأسهم في صناعة واحدة.