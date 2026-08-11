22 لاعبا يمثلون أخضر الطاولة في «غرب آسيا»

وصلت بعثة المنتخب السعودي لكرة الطاولة إلى عمَّان، العاصمة الأردنية، الثلاثاء، استعدادًا للمشاركة في بطولة غرب آسيا للمنتخبات.

وتضمُّ بعثة أخضر الطاولة 22 لاعبًا، يُمثِّلون الفئات العمرية للرجال، والسيدات، وتحت 19 و17 و15 و13 و11 عامًا، وتشتمل على مسابقات الفرق، والفردي، والزوجي.

وتشارك في البطولة إلى جانب السعودية منتخبات البحرين، الكويت، قطر، عُمان، العراق، سوريا، لبنان، فلسطين والأردن «المستضيف».

ويستضيف اتحاد كرة الطاولة الأردني منافسات البطولة القارية على ملعب صالة قصر الرياضة في مدينة الحسين للشباب حتى 19 أغسطس الجاري.