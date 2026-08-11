الإصابة تهدد مستقبل بوجبا

تعرض الفرنسي بول بوجبا الثلاثاء لإصابة جديدة في عضلة الفخذ، وذلك خلال اليوم الأول من معسكر فريق موناكو الأول لكرة القدم في مركز «سانت جورج بارك» الوطني في إنجلترا، ما يزيد الشكوك بشأن مستقبله مع نادي الإمارة.

وبعد الفوز التجريبي على ليفربول 3-2 الأحد في مباراة لم يشارك فيها بوجبا، منح المدرب البرازيلي فيليبي لويس يومًا من الراحة للاعبين الـ33 الموجودين في المعسكر.

وخلال مباراة تدريبية، تعرض بوجبا لإصابة جديدة هذه المرة في الفخذ الأيسر، وذلك بعدما عاد للعمل الجماعي إثر فترة طويلة عانى خلالها من آلام ومشكلات متكررة في ركبته اليمنى.

ومنذ بداية فترة الإعداد للموسم الجديد، لم يخض بطل العالم لعام 2018 سوى 45 دقيقة مع الفريق، وكانت خلال الشوط الثاني من المباراة التجريبية أمام سان برييست في 18 يوليو والتي شارك فيها لاعب يوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي السابق بجانب شبان من الفريق الرديف.

وفي مطلع يوليو وعلى هامش تقديم المدرب فيليبي لويس، كان مدير عام النادي البرازيلي تياغو سكورو واضحًا بشأن وضع بوجبا «33 عامًا» الذي لم يشارك الموسم الماضي سوى في ست مباريات بالدوري الفرنسي، بإجمالي 115 دقيقة.

وقال سكورو حينها: «علاقتنا مع بول منفتحة وشفافة جدًا. إذا جاء وقت اختلفت فيه تطلعاتنا، فسيتعين علينا التحدث وإيجاد حل. الأداء الرياضي سيعطينا جميع الإجابات التي نحتاج إليها. يمكنه الرحيل أو البقاء».

وبحسب مصادر عدة مطلعة على الملف فإن «توقعات النادي بشأن قدرة بوجبا على أن يكون جاهزًا مع الانطلاق الرسمي للموسم لم تتغير، لكن الوضع الحالي يظهر أنه لا يزال بعيدًا جدًا عن ذلك».

ووفقًا لصحيفة «نيس ماتان»، فإن إدارة موناكو أبلغت اللاعب بالفعل بنيتها إنهاء عقده الممتد حتى يونيو 2027 قبل إغلاق فترة الانتقالات الجارية، والتوصل إلى تسوية مالية معه. ولم يؤكد نادي إمارة موناكو هذه المعلومات.