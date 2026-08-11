قبل السوبر الأوروبي.. إيمري: طموحنا لا يتوقف

أكد الإسباني أوناي إيمري، مدرب فريق أستون فيلا الإنجليزي الأول لكرة القدم، تصميمه على مواصلة دفع الفريق نحو آفاقٍ جديدةٍ، قبل مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي على كأس السوبر الأوروبي، الأربعاء، بعد أن أنهى الموسم الماضي انتظارًا دام 30 عامًا لإحراز لقبٍ كبيرٍ.

وسيخوض فيلا مباراة السوبر عقب فوزه 3ـ0 على فرايبورج الألماني في نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، مايو الماضي، ليحقق إيمري لقبه الخامس، وهو رقمٌ قياسي في البطولة، ويهدي فريقه أول ألقابه الكبرى منذ فوزه بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة عام 1996.

ومثَّل هذا الإنجاز أول تتويجٍ قاري لأستون فيلا منذ فوزه بدوري أبطال أوروبا بنسخته القديمة عام 1982 على حساب بايرن ميونيخ الألماني قبل أن يهزم برشلونة الإسباني، ويُتوَّج بكأس السوبر الأوروبية.

وقال إيمري خلال مؤتمرٍ صحافي، الثلاثاء، في مدينة سالزبورج التي تستضيف المباراة: «أنا هنا في أستون فيلا منذ أربعة أعوامٍ. سعيدٌ بالطريقة التي نتطوَّر بها، وباستجابة اللاعبين الذين ساروا معنا في كل ما نحاول ترسيخه من معايير. نريد بناء عقليتنا الخاصة، ونحن ممتنون لهم، لكننا نريد المزيد. لن نتوقَّف عند هذا الحد».

ولا يزال المدرب الإسباني يسعى إلى إحراز لقبه الأول في السوبر الأوروبي بعد ثلاث محاولاتٍ سابقةٍ غير ناجحةٍ، بينما يتطلَّع مواطنه لويس إنريكي في باريس سان جيرمان، حامل لقب دوري الأبطال للمرة الثانية تواليًا، إلى الاحتفاظ به.

ويصل فيلا إلى النمسا بعد تغييراتٍ كبيرةٍ شهدتها تشكيلته خلال فترة الانتقالات، إذ انضم البلجيكي يوري تيليمانس، لاعب الوسط، إلى مانشستر يونايتد، بينما انتقل مورجان روجرز إلى تشيلسي مقابل صفقةٍ قياسيةٍ بريطانيةٍ، كما رحل جادون سانشو ودوجلاس لويز، في حين انضم لوكا ديني إلى باريس سان جيرمان.

وزادت الإصابات من صعوبة استعدادات إيمري حيث يغيب البلجيكي أمادو أونانا، لاعب الوسط، والمنضم حديثًا يوهان مانزامبي، ومع ذلك أكد المدرب أن طموحات النادي لم تتغيَّر مع استمرار نموِّه داخل الملعب وخارجه.

وأضاف: «الجهد لم يتغيَّر. النادي يواصل بذل استثماراتٍ كبيرةٍ، ويسير في المسار ذاته الذي أحاول قيادته. نزيد ميزانيتنا بفضل النتائج الجيدة داخل الملعب، ومن خلال بيع بعض عقود اللاعبين، وأصبحنا نتمتَّع بصورةٍ أقوى مع التقدُّم الذي نحققه. إنها مسؤوليةٌ كبيرةٌ بالنسبة لي وللاعبين».

وسيفتقد فيلا أيضًا عددًا من لاعبيه الأساسيين الذين شاركوا في كأس العالم، وحصلوا على فترة راحةٍ إضافيةٍ.

وسيغيب المدافع الإنجليزي إزري كونسا، والمهاجم أولي واتكينز، إلى جانب الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز.

وتابع إيمري: «لدينا بعض اللاعبين الذين أنهوا موسمهم متأخرًا، لذا يحصلون على راحةٍ ضروريةٍ للغاية. باريس يمر بالوضع نفسه. سنبدأ باللاعبين المتاحين لدينا، ونأمل تحقيق نتيجةٍ جيدةٍ بالإمكانات التي نملكها».