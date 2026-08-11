بخاتم «C G».. كريستيانو وجورجينا زوجان

تزوَّج الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر الأول لكرة القدم، من شريكته منذ أعوامٍ عارضة الأزياء الأرجنتينية جورجينا رودريجيز في مدينة كاشكايش البرتغالية، الثلاثاء.

ونشر نجم النصر السعودي، البالغ 41 عامًا، صورةً ليده ويد جورجينا، وهما يضعان خاتمَي الزواج، وأرفقها بتعليقٍ: «C G». في إشارةٍ إلى الحرفين الأوَّلين من اسميهما.

وجاء الزفاف بعد عامٍ من إعلان رودريجيز، البالغة 32 عامًا، خطوبتهما عبر منصة إنستجرام، 11 أغسطس 2025.

ولدى إعلان الخطوبة، نشرت صورةً ليدها فوق يد رونالدو، أظهرت عن قربٍ خاتم ألماسٍ ضخمًا بيضاوي الشكل.

وكتبت رودريجيز حينها: «نعم، أوافق. في هذه الحياة وفي كل حياتي».

ويتشارك الزوجان خمسة أبناءٍ، هم التوأمان إيفا ماريا وماتيو «9 أعوام»، وألانا «8 أعوام»، وبيلا «4 أعوام»، إضافةً إلى كريستيانو جونيور «16 عامًا»، ابن رونالدو من علاقةٍ سابقةٍ.

وأعلن نجم النصر ورودريجيز، أبريل 2022، وفاة أنخيل، الشقيق التوأم لبيلا، بعد ولادته.