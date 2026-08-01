بعد كوستا.. من أبرز حاملي القميص رقم 11 في النصر؟

في مسيرته الممتدة لأكثر من سبعة عقود، ارتدى عديد من نجوم فريق النصر الأول لكرة القدم القميص رقم 11 آخرهم البرتغالي سامو كوستا المنضم إلى صفوف الأصفر قادمًا من مايوركا الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وورث كوستا الرقم 11 من الكرواتي مارسيلو بروزفيتش الذي بدأ مشواره مع النصر بالرقم 77 قبل أن يلعب بالرقم 11 في آخر موسمين.

وقبل بروزفيتش وكوستا، تحتفظ ذاكرة النصراويين بعدد من النجوم الذي حملوا القميص رقم 11، وفي مقدمتهم محيسن الجمعان الملقب بـ«الكوبرا» الذي ارتبط هذا الرقم باسمه من بداية مسيرته عام 1984 حتى اعتزاله عام 2000 بعد مشاركته التاريخية مع الفريق النصراوي في النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية في البرازيل.

وفضلًا عن الجمعان، سجل لاعبون محليون آخرون أسماءهم ضمن قائمة النجوم التي ارتدت الرقم 11 في النصر، منهم بدر الحقباني وسعد الحارثي.

وبدأ الحقباني مشواره مع النصر بالرقم 28 قبل أن يختار الرقم 11 حتى رحيله إلى نادي الشباب أواخر 2006.

أما الحارثي، فإنه ظهر بالقميص 11 بعد تصعيده للفريق الأول وتثبيت أقدامه بالتشكيلة الأساسية، وارتبط به طوال مسيرته مع الأصفر حتى نهايتها في ديسمبر 2011.

وعلى صعيد الأجانب، يبرز المغربي نور الدين أمرابط في قائمة أصحاب القميص رقم 11 بالفريق النصراوي، إذ ارتداه بشكل دائم وأساسي خلال مسيرته مع النصر منذ 2018 حتى 2021 التي حفلت بتحقيق لقب الدوري الاستثنائي وبطولتي كأس السوبر السعودي.

كما تضم القائمة أيضًا المغربي محمد فوزير الذي ظهر بالقميص 11 خلال فترته مع النصر الممتدة موسمًا كاملًا 2017-2018، وكذلك الأوروجوياني فابيان إستويانوف.

وانضم إستويانوف إلى صفوف النصر في يناير 2015 بموجب عقد يمتد نصف موسم، وعلى الرغم من قصر الفترة إلا أنه كان من أبرز الأسماء التي أسهمت في تحقيق الأصفر لقب الدوري موسم 2014-2015.