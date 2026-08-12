أبها يسدد مستحقات ميخنيفيتش.. ويترقب مطالبات جديدة

أنهت إدارة نادي أبها سداد مبالغ مالية مستحقة للبولندي شيسواف ميخنيفيتش، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، المساعد وطاقمه المساعد وفق ما كشف عنه لـ«الرياضية» سعد الأحمري رئيس النادي.

وتعود المستحقات إلى فترة الإدارة السابقة في عام 2023، وتبلغ نحو 2.2 مليون ريال ألزم النادي الجنوبي بسدادها على خلفية حكم صادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في القضية المتعلقة بالجهاز الفني السابق.

وتأتي هذه الخطوة في إطار معالجة إدارة أبها للملفات المالية والقضايا العالقة، في الوقت الذي تسعى فيه إلى تجنب آثار أي أحكام جديدة قد تصدر خلال الفترة المقبلة وهو ما يثير مخاوف رئيس النادي.

وقال الأحمري في هذا الصدد: «نحذر من وجود قضايا أخرى تعود إلى الإدارة السابقة، ولا علاقة للإدارة الحالية بها، ومع الأسف سيكون النادي ملزمًا بتنفيذ أي أحكام تصدر بحقه».

وأضاف رئيس نادي أبها: «في حال صدور أحكام ضد النادي، فلن نكون قادرين على سداد المبالغ المحكوم بها، وهو ما سيمثل أعباء مالية إضافية على النادي في المرحلة الحالية، خصوصًا مع التزامنا بتسديد مكافآت اللاعبين والوفاء بالالتزامات المالية الأخرى».

ويفتتح فريق أبها الأول لكرة القدم موسمه الخميس المقبل عندما يستقبل ضيفه الحزم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في المحالة ضمن الجولة الأولى من منافسات دوري روشن السعودي.