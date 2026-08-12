سانشيز.. تجربة جديدة في الدوري الأمريكي

ضمَّ نادي مونتريال الكندي، الثلاثاء، المهاجم الدولي التشيلي أليكسيس سانشيز إلى صفوف فريقه الأول لكرة القدم حتى 2027 مع خيار التمديد موسمًا إضافيَّا بعد انتهاء رحلته مع إشبيلية الإسباني.

ويُعدُّ انضمام سانشيز «37 عامًا» للفريق، الذي يلعب في الدوري الأمريكي، خطوةً مهمةً في مشروعه الرياضي، حسبَ لوكا سابوتو، المدير الأول لشؤون التوظيف والمنهجية الرياضية في النادي.

وقال سابوتو: «يتمتَّع سانشيز بمهاراتٍ فنيةٍ استثنائيةٍ، وخبرةٍ واسعةٍ في أعلى مستويات كرة القدم العالمية. تتوافق شخصيته، وقيادته، وروحه التنافسية تمامًا مع هوية نادينا وطموحاته، ونحن على ثقةٍ تامةٍ بأنه سيُحدث تأثيرًا فوريًّا على أرض الملعب، وفي غرفة الملابس».

من جهته، عبَّر سانشيز عن سعادته بخوض التحدي الجديد قائلًا: «سعيدٌ للغاية بالانضمام إلى مونتريال، وبثقته بي، وأتطلَّع بشغفٍ إلى توظيف خبرتي لتحقيق أهدافنا، وخلق لحظاتٍ لا تُنسى لجماهيرنا. أنا هنا لأبذل قصارى جهدي من أجل النادي وهذه المدينة».

ويُعدُّ سانشيز أحد أكثر اللاعبين تتويجًا في تاريخ كرة القدم التشيلية، وأمضى الموسم الماضي مع إشبيلية الإسباني، وسجل أربعة أهدافٍ، وصنع هدفين في 30 مباراةً بجميع المسابقات.

وانضم أليكسيس إلى برشلونة الإسباني عام 2011 «أول لاعبٍ تشيلي مع الكاتالوني»، وفاز بالسوبر مرتين، والكأس والدوري المحليين، كما تُوِّج بالسوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.

وعام 2014 رحل اللاعب إلى أرسنال الإنجليزي، وفاز معه بكأس الاتحاد 2015 و2017، إضافةً إلى ثلاثة ألقابٍ لدرع الاتحاد 2014 و2015 و2017.

أمَّا مع إنتر ميلان الإيطالي، ففاز سانشيز بالدوري المحلي 2021 و2024، والسوبر 2022 و2024، والكأس 2022، كما وصل إلى نهائي الدوري الأوروبي 2020.

ويُعدُّ اللاعب أحد أعضاء الجيل الذهبي لتشيلي، وأسهم في فوز المنتخب بلقب كوبا أمريكا مرتين متتاليتين 2015 و2016، كما وصل إلى نهائي كأس القارات 2017.

ويحمل سانشيز الرقم القياسي لتشيلي في عدد الأهداف المسجَّلة بـ 51 هدفًا، وعدد المباريات الدولية بـ 168 مباراة.