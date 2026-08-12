بـ1.2 مليون.. أبها يستعير السيالي من الشباب

انتقل باسل السيالي، لاعب فريق الشباب الأول لكرة القدم، إلى نادي أبها على سبيل الإعارة لمدة موسم مقابل 1.2 مليون ريال وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وطبقًا للمصادر ذاتها، فإن عقد الإعارة يتضمن حصول الشباب على مبلغ 300 ألف ريال إضافي حال تجاوزت مشاركة اللاعب حاجز الـ1200 دقيقة.

وكان السيالي انضم إلى الشباب في فترة الانتقالات الشتوية الماضية بموجب عقد يمتد عامين ونصف العام قادمًا من الحزم، وبلغت صفقة انتقاله إلى «الليوث» 12.5 مليون ريال مع احتفاظ الحزم بنسبة 30 في المئة من قيمة إعادة بيع عقده.

وأصبح السيالي الصفقة رقم 14 التي تبرمها إدارة النادي الجنوبي خلال «الميركاتو الصيفي الجاري» بعد التعاقد مع عبده ديالو، صفوان الجهني، محمد دخيل الله، دونوفان ليون، مصطفى ملائكة، عبد الكريم دارسي، ماجد دوران، فيصل الصبياني، لورينتز روسير، أليماني جوري، نبيل فقير، كشيم القحطاني، ومحمد الزيد.