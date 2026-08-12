حتى 2031.. فولهام يضم تشارلز

تعاقد نادي فولهام الإنجليزي، الثلاثاء، مع لاعب الوسط الإيرلندي الشمالي شيا تشارلز قادمًا من فريق ساوثهامبتون، بعقد حتى 2031، مع خيار التمديد لموسم إضافي.



تخرج تشارلز من أكاديمية مانشستر سيتي، وساعد النادي على الفوز بلقبين متتاليين في الدوري الإنجليزي الممتاز 2، وكان آخرها في موسم 2022-2023 كقائد للفريق.

ولفت هذا الأداء انتباه المدرب الإسباني بيب جوارديولا، الذي منحه فرصة الظهور الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز مايو 2023. في ذلك الصيف، انتقل تشارلز «22 عامًا» بشكل دائم إلى ساوثهامبتون، حيث لعب 38 مباراة في جميع المسابقات، وساهم في صعوده إلى الدوري الإنجليزي الممتاز عبر التصفيات.

وقضى تشارلز موسم 2024-2025 معارًا إلى شيفيلد وينزداي، وشارك في جميع مباريات الدوري الـ 46، وفاز بجائزة أفضل لاعب في الموسم مع الفريق، ورشح لجائزة أفضل لاعب شاب في دوري البطولة الإنجليزية «تشامبيونتشيب». على الرغم من صغر سنه، يملك شيا، 35 مباراة دولية مع منتخب أيرلندا الشمالية.

وفي حديثه مع قناة النادي اللندني التلفزيونية قال تشارلز: «أنا متحمس للغاية لإتمام الصفقة أخيرًا. يمتلك النادي أساسًا متينًا للغاية، من القاعدة إلى القمة حقًا».

وأضاف: «أتمنى أن أبدأ مسيرتي في الدوري الممتاز بقوة في نادٍ مميز، إنه أمر مثالي بالنسبة لي، وآمل أن يكون كذلك للجماهير أيضًا».