رونالدو يغيب أمام الفتح والدرعية

يغيب البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر الأول لكرة القدم، الذي احتفل الثلاثاء بزواجه، عن أول مباراتين لـ «الأصفر» في الموسم الرياضي الجديد حسبما أبانت لـ «الرياضية» مصادر خاصة.

وسيبدأ النصر موسمه بمواجهة الفتح، السبت المقبل، في مستهل حملة دفاعه عن لقب دوري روشن السعودي، وبعد 3 أيام يلتقي الدرعية لحساب دور الـ 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وسيفتقد الفريق جهود «الدون» في المباراتين المقررتين في العاصمة الرياض.

وبسبب تمتعه بإجازةٍ إضافيةٍ بعد فراغه من المشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026، غاب كريستيانو عن برنامج إعداد الفريق العاصمي للموسم الجديد.

واستغل البرتغالي فترة الراحة التي حصل عليها في إتمام زواجه من عارضة الأزياء الأرجنتينية جورجينا رودريجيز، قبل الانضمام إلى تدريبات النصر.