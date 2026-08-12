رونالدو وجورجينا.. إمبراطورية بناها الحب من أول نظرة

بعد علاقة دامت نحو عشرة أعوام، تزوج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر الأول لكرة القدم، والإسبانية جورجينا رودريجيز، عارضة الأزياء من أصول أرجنتينية، الثلاثاء، في كاشكايش، بالقرب من لشبونة.

ومنذ لقائهما الأول 2016 في مدريد، وصولًا إلى حياتهما العائلية في السعودية، لم يتردد الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات ورودريجيز التي كانت تعمل بائعة قبل أن تصبح مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، في تسليط الضوء على علاقتهما أمام الجمهور.

1 ـ لقاء... في متجر «جوتشي»

التقى رونالدو وجورجينا 2016 في أحد متاجر «جوتشي» في مدريد، حيث كانت تعمل بائعة. ووصف الاثنان لقاءهما بأنه كان بمثابة «حب من النظرة الأولى».

وفي مقابلة مع مجلة «فوغ العربية» في مايو 2025، سأل رونالدو جورجينا عما شعرت به عندما التقت به للمرة الأولى. فأجابته بأنها شعرت منذ أول تواصل بينهما بـ«سلام وطاقة لا يمكن تفسيرهما»، وكأنهما «يعرفان بعضهما منذ الأزل».

وكان رونالدو قد أنهى في ذلك الوقت علاقة حظيت بتغطية إعلامية واسعة مع عارضة الأزياء الروسية إيرينا شايك، واستمرت قرابة خمسة أعوام.

ومنذ ذلك الحين، غالبًا ما قُدمت قصة رودريجيز التي أصبحت شريكة أحد أشهر الرياضيين في العالم، على أنها حكاية خرافية عصرية حقيقية.

2 ـ ثنائي يحظى بتغطية إعلامية واسعة

على مدى نحو عشرة أعوام من العلاقة، نجح رونالدو وجورجينا رودريجيز في بناء صورة لثنائي يتمتع بأسلوب حياة فاخر ويحظى بتغطية إعلامية واسعة، تتجاوز بكثير عالم كرة القدم.

وباتت جورجينا اليوم نجمة قائمة بذاتها، إذ تبرم العديد من العقود الإعلانية وتظهر باستمرار في وسائل الإعلام.

اليخوت، والسيارات الرياضية، والمجوهرات الفاخرة، والمنازل الفارهة... يستعرض الثنائي بانتظام نمط حياته على مواقع التواصل الاجتماعي، وينشر العديد من الصور من عطلاته ومن تفاصيل حياته العائلية.

3 - عائلة مركّبة

أصبحت الحياة العائلية عنصرًا أساسيًا في الصورة العامة للثنائي. فرونالدو، الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات، أب لخمسة أطفال. وُلد نجله الأكبر، كريستيانو جونيور 2010، فيما وُلد التوأمان إيفا وماتيو 2017. وقد حرص رونالدو دائمًا على إبقاء هوية أمهات أطفاله الثلاثة الأوائل طي الكتمان.

ورُزق الثنائي لاحقًا بابنتين، هما ألانا مارتينا التي ولدت 2017، وبيلا إسميرالدا التي ولدت 2022. وجاءت ولادة الأخيرة بعد وفاة شقيقها التوأم أنخل أثناء الولادة، في مأساة أعلن الثنائي عنها أمام الجمهور.

ويربي الثنائي الأطفال الخمسة معًا. ومنذ انتقال الأسرة إلى السعودية 2023، حيث يلعب رونالدو مع النصر، تظهر العائلة مجتمعة بانتظام على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال صور العطلات وأعياد الميلاد ولحظات من الحياة اليومية.

وتقول جورجينا دائمًا: «عائلتنا تأتي في المقام الأول»، مشيرة إلى أن حياتهم اليومية تتمحور أساسًا حول كرة القدم والأطفال.

4 ـ أكثر من 750 مليون متابع

يشكّل رونالدو وجورجينا رودريجيز معًا قوة إعلامية هائلة. ويتجاوز عدد متابعيهما مجتمعين 750 مليونًا، وفق الأرقام الظاهرة على حساباتهما. ويبلغ عدد متابعي رونالدو 678 مليونًا، ليكون بذلك الشخصية الأكثر متابعة على «إنستجرام»، فيما يتابع جورجينا نحو 77 مليون شخص.

لكن شهرة جورجينا لا تقتصر على كونها شريكة لاعب كرة قدم. فقد بنت مسيرة خاصة بها، ولا سيما بفضل مسلسل «أنا جورجينا»، الوثائقي الذي أطلقته «نتفليكس» 2022، ويتناول حياتها وعائلتها وتفاصيل يومياتها.

ويستعرض المسلسل عالمهما بين السفر والطائرات الخاصة والفلل الفاخرة والسجادات الحمراء والحياة العائلية.

كما أسهمت إطلالاتها في مهرجان «كان» السينمائي وحفل «ميت جالا» في نيويورك، إلى جانب مشاركاتها في أبرز فعاليات الموضة، في ترسيخ مكانتها كشخصية عامة.

5 - علامتان تجاريتان... وإمبراطورية واحدة

يشكّل رونالدو وجورجينا علامتين تجاريتين متكاملتين: رونالدو نجم عالمي في كرة القدم، وجورجينا شخصية بارزة في عالم الموضة ومواقع التواصل الاجتماعي.

وتشكّل شهرتهما رافعة تجارية هائلة. فقد وسّع كريستيانو رونالدو علامة «سي آر 7» إلى ما هو أبعد من كرة القدم، من خلال استثمارات شملت مجالات الموضة والفنادق والصحة.

أما جورجينا، فقد نجحت من جانبها في تحويل شهرتها إلى نشاط اقتصادي. فهي عارضة أزياء ووجه إعلاني لعلامات تجارية عالمية، وتواصل توسيع تعاوناتها في مجالي الموضة والجمال مع علامات مثل «جيس» و«شوبارد» و«شارلوت تلبوري» و«لوريال باريس».