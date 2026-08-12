كورنثيانز يتراجع عن ديباي

أعلن نادي كورنثيانز البرازيلي، الأربعاء، أنه تراجع لأسباب مالية، عن تمديد عقد الدولي الهولندي ممفيس ديباي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم الذي انتهى في 31 يوليو الماضي بعد عدة أشهر من التفاوض.

وأثار الهداف التاريخي لمنتخب هولندا جدلًا واسعًا برد فعل غاضب، متهمًا إدارة النادي بأنها «لا تحترم» اتفاقًا مسبقًا كان ينص على استمرار عقده حتى 2028.

وكان المهاجم البالغ 32 عامًا قد انضم إلى صفوف «تيماو» سبتمبر 2024، بعد مسيرة أوروبية لعب خلالها مع أيندهوفن ومانشستر يونايتد الإنجليزي وليون الفرنسي وأتلتيكو مدريد الإسباني.

وقال كورنثيانز في بيان: «اتُّخذ هذا القرار فقط وحصرًا من أجل الحفاظ على الصحة المالية لمؤسستنا، التي تتطلب توازنًا صارمًا وإدارة مسؤولة للموارد المتاحة».

ويعاني النادي من ديون ثقيلة تُقدّر بنحو 420 مليون يورو «480 مليون دولار»، وفق التقرير الموسمي عن قطاع كرة القدم البرازيلية الصادر عن مؤسسة «جالاباجوس كابيتال».

وبحسب الصحافة المحلية، يدين النادي لديباي بنحو 7.2 مليون يورو على شكل رواتب متأخرة ومستحقات حقوق الصورة.

وأضاف النادي، الذي يُعد من الأكثر شعبية في البرازيل: «نعرب عن امتناننا العميق للاعب ديباي ولكامل فريقه، الذين سعوا منذ بداية المفاوضات إلى التوصل إلى أفضل اتفاق ممكن».

وخلال الأيام الأخيرة، نشر ديباي رسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي أوحى فيها برغبته في البقاء مع النادي.

وكتب اللاعب الأربعاء على منصة «إكس»: «أشعر بخيبة أمل كبيرة بعدما علمت أن كورنثيانز قرر عدم الالتزام بالاتفاق المبرم لتمديد عقدي لعامين».

وأضاف: «كان التجديد قد تم الاتفاق عليه مع الرئيس «أوزمار ستابيلي» والأقسام الرياضية والقانونية والمالية، لكن بعض الأشخاص قرروا عدم الوفاء بهذا الالتزام».

وخاض ديباي في الموسم الماضي 51 مباراة بقميص كورنثيانز، سجل خلالها 12 هدفًا ولعب 10 تمريرات حاسمة، وأسهم في إحراز النادي بطولة ولاية ساو باولو وكأس البرازيل.