بن شيلتون إلى نصف النهائي

خطا الأمريكي بن شيلتون خطوة جديدة نحو الدفاع عن لقبه في دورة مونتريال للألف نقطة في كرة المضرب، بعدما اكتسح التشيكي ياكوب منشيك 6ـ3 و6ـ1، الأربعاء، في الدور ربع النهائي، محققًا فوزه العاشر تواليًا في كندا.

ولم يواجه بن شيلتون، المصنف العاشر عالميًا واللاعب الوحيد من المصنفين العشرة الأوائل الذي بقي في البطولة، أي صعوبة تذكر أمام منافسه التشيكي، ليبلغ الدور نصف النهائي المقرر الأربعاء، حيث سيواجه مواطنه ليرنر تيين، الذي أطاح بالإسباني دانيال ميريدا 6ـ3 و6ـ2 في 72 دقيقة.

وقال بن شيلتون: «قدمت أداءً رائعًا، وأنا سعيد جدًا بذلك وببلوغ نصف النهائي مجددًا».

وحجز الإسباني الشاب رافايل خودار مكانه في الدور نصف النهائي، في مشاركته الخامسة فقط في دورات الماسترز للألف نقطة، بعدما تغلب على الفرنسي أرثر فيس 7ـ6 «7ـ5» و6ـ3.

وسيواجه خودار، البالغ 19 عامًا، أكبر اللاعبين سنًا المتبقين في البطولة، الأمريكي براندون ناكاشيما، البالغ 25 عامًا، في مواجهة الخميس على بطاقة التأهل إلى النهائي المقرر الجمعة.

وبلغ ناكاشيما أول نصف نهائي له في دورات الألف نقطة في مسيرته بعدما حسم مواجهته أمام الإيطالي لوتشانو دارديري 6ـ2 و6ـ3 في 77 دقيقة، فارضًا أسلوب لعبه على منافسه، وممهّدًا لثلاث نقاط لحسم المباراة بإرساله الساحق الحادي عشر، قبل أن يخطئ الإيطالي في محاولة لعب كرة قصيرة.

وهي المرة الأولى منذ 1992 التي يبلغ فيها ثلاثة لاعبين أمريكيين الدور نصف النهائي في كندا.