النصر يعير كمارا إلى نيوم

منحت إدارة النصر هارون كمارا، مهاجم فريقها الأول لكرة القدم، الضوء الأخضر للانتقال إلى نادي نيوم بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن كمارا يتجه إلى قبول عرض نيوم على أن ينهي إجراءات الانتقال خلال الساعات المقبلة، بعد أن أبلغته الإدارة بالموافقة عليه أو البحث عن نادٍ آخر، كونه بات خارج حسابات الأسترالي آنج بوستيكوجلو مدرب الفريق الموسم الجاري.

وتدرَّج كمارا «28 عامًا» في صفوف الفئات السنية بنادي القادسية منذ 2017، قبل تصعيده للفريق الأول.

وفي 2019 أبرمت إدارة الاتحاد عقدًا احترافيًا معه لمدة ثلاثة مواسم.

وفي 2024 أعير إلى الاتفاق في تجربة قصيرة لم تدم طويلًا، ومع بداية الموسم التالي انتقل إلى الشباب «إعارة». وفي الصيف الماضي وقعت إدارة النصر معه عقدًا احترافيًا حتى 2028.

وفي يناير الماضي أعير إلى الشباب مجددًا حتى نهاية الموسم قبل أن يعود إلى النصر.

ومثل كمارا المنتخب السعودي في 10 مباريات دولية، ولعب مع النصر 7 مباريات سجل هدفًا واحدًا، ولم يصنع أي هدف.