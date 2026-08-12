العثور على ماريجوانا في حافلة ساو باولو

عثرت الشرطة البوليفية على رزم من الماريجوانا داخل حافلة تحمل ألوان نادي ساو باولو البرازيلي مخصصة لتنقلات الفريق الأول لكرة القدم في سانتا كروز.

وكان النادي القادم من مدينة ساو باولو موجودًا في بوليفيا لمواجهة بوليفار، الأربعاء، في لاباز ضمن ذهاب الدور ثمن النهائي من كأس «سودأمريكانا»، وهي البطولة المعادلة للدوري الأوروبي «يوروبا ليج» في أمريكا الجنوبية.

وأكدت شركة النقل «كوزموس» أن النادي لا يتحمل أي مسؤولية في العملية التي أحبطتها الشرطة الإثنين.

وقالت الشركة في رسالة وجهتها إلى النادي: «فريق ساو باولو لم يستخدم هذه الحافلة، وقد خُصصت له حافلة أخرى».

وأضافت: «نوضح أن المسؤولية الكاملة تقع على عاتق السائقين البوليفيين».

وأوقفت الحافلة، التي كانت تحمل شعارات النادي البرازيلي وفق صور نشرتها الشرطة، في فيا توناري، وهي منطقة لإنتاج الكوكا في إقليم كوتشابامبا وسط البلاد.

وأوقف ثلاثة أشخاص، بحسب شرطة مكافحة المخدرات.

وعثر العناصر على 65 رزمة مستطيلة تحتوي على «مادة خضراء»، تبين بعد تحليلها أنها ماريجوانا، وفق المصدر نفسه.

وبحسب وسائل إعلام محلية، كانت الشحنة مخبأة داخل أكياس تسوق ويبلغ وزنها نحو 86 كجم.