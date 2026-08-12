باريس يبحث عن اللقب الثاني أمام أستون فيلا

يملك فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم فرصة جديدة لإضافة لقب جديد إلى خزانته منذ مستهل الموسم، عندما يلتقي أستون فيلا الإنجليزي في كأس السوبر الأوروبي، الأربعاء، في سالزبورج المدينة النمساوية.

وقبل عام اضطر سان جيرمان إلى الاحتكام إلى ركلات الترجيح من أجل هزيمة نادٍ إنجليزي آخر، توتنام «2ـ2، 4ـ3 بركلات الترجيح»، وانتزاع لقب النسخة الماضية من الكأس السوبر القارية التي تجمع بين المتوج بدوري الأبطال وبطل مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج».

وجرت المباراة آنذاك في ظروف مماثلة نسبيًا بالنسبة للعملاق الباريسي وذلك بعد شهر واحد فقط من خسارته نهائي كأس العالم للأندية أمام تشيلسي الإنجليزي في الولايات المتحدة، ما قلّص أكثر فترة تحضيراته للموسم الجديد.

لكن التحدي يزداد تعقيدًا هذا العام، مع عودة متأخرة أكثر إلى التدريبات بالنسبة إلى عدد كبير من لاعبيه الذين استمروا حتى الدور النهائي من كأس العالم 2026 «18 و19 يوليو»، ومن بينهم الإسباني فابيان رويس والفرنسيون برادلي باركولا وعثمان ديمبلي وديزيريه دويه.

ولم يعد هؤلاء اللاعبون إلى مركز تدريبات النادي في بواسي إلا الإثنين الماضي، وبالتالي ليس مؤكدًا بعد مشاركتهم الأربعاء في النمسا.

في المقابل، عاد لاعبون دوليون آخرون إلى التدريبات قبل أسبوع، مثل البرتغاليون جواو نيفيش وفيتينيا ونونو منديش، والبرازيلي ماركينيوس.

حتى إن هؤلاء اللاعبين الأربعة حصلوا على وقت قليل من اللعب، بعدما شاركوا لنحو نصف ساعة، السبت، في المباراة التجريبية أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي التي انتهت بالتعادل 1ـ1 في السويد.

وخلال هذه المباراة التحضيرية، ظهر نادي العاصمة الفرنسية بصورة أفضل بكثير مما كان عليه قبل ثلاثة أيام في مدينة بالما الإسبانية، حيث خسر سان جيرمان الذي شارك بصفوف شابة إلى حدّ كبير أمام ريال مايوركا الإسباني بثلاثية نظيفة، على الرغم من أن الأخير هبط إلى الدرجة الثانية في بلاده.

ويستعين سان جيرمان بوافديه الجديدين أمام أستون فيلا، المهاجم ماجنيس أكليوش القادم من موناكو الفرنسي، والمدافع لوكا ديني لاعب فيلا السابق والعائد إلى العاصمة الفرنسية.

وفي حين استطاع عدد من نجوم سان جيرمان، أمثال الجناح الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا الحصول على قسط من الراحة هذا الصيف لعدم مشاركة منتخبات بلادهم في كأس العالم، يتعيّن على إنريكي إدارة مشاركة لاعبيه الأساسيين لتجنّب تكرار سيناريو الخريف الماضي حين تزايدت الإصابات والمشكلات البدنية.

وعلى الرغم من أن هذا العائق لم يمنع سان جيرمان من إحراز الألقاب في نهاية المطاف «الدوري الفرنسي، ودوري أبطال أوروبا، وكأس القارات «انتركونتيننتال»، وكأس الأبطال، وكأس السوبر الأوروبي»، فإنه يفرض على المدرب موازنة دقيقة ومستمرة في إدارة تشكيلته على مدار الموسم.

وبعد أربعة أيام فقط من مواجهة السوبر الأوروبي، سيواجه فريق المدرب الاسباني لويس إنريكي تحديًا جديدًا، يتمثل في مسابقة كأس الأبطال الفرنسية أمام لنس.

وسيعود سان جيرمان إلى ملعب «بارك دي برانس» في 23 أغسطس لمواجهة رين، واضعًا نصب عينيه حلم التتويج بثلاثة ألقاب متتالية.

من جهته، وبعد أن تُوج النادي بأول لقب كبير له منذ 30 عامًا، غادر صفوف أستون اثنان من أبرز نجومه، هما المهاجم الإنجليزي مورجان روجرز وقائد منتخب بلجيكا يوري تيليمانس.

وسارع نادي برمنجهام إلى تعويض رحيلهما متعاقدًا مع الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو والبرازيلي جواو جوميز والنجم السويسري يوهان مانزامبي، إلا أن أستون فيلا يدخل المواجهة بحالة بدنية أعلى نسبيًا.

وخاض فريق المدرب الإسباني أوناي إيمري حتى الآن ست مباريات تجريبية، فاز في ثلاث منها وخسر مثلها، من بينها هزيمته الأخيرة أمام بايرن ميونيخ الألماني 1ـ2 الجمعة.

وسيصبح الصومالي عمر عرتن أول حكم غير أوروبي يدير مباراة السوبر، إذ اعتمده الاتحاد القاري بعد منعه هذا الصيف من دخول الولايات المتحدة للإشراف على مباريات كأس العالم، على الرغم من حيازته تأشيرة دخول سارية.