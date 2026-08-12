الأهلي.. الذهبي يزين الطقم الثاني

أدخل النادي الأهلي اللون الذهبي ضمن ألوان الطقم الثاني «الأبيض» الخاص بالفريق الأول لكرة القدم، وفق الحساب الرسمي عبر منصة «إكس»، الأربعاء.

وتتخلل القميص الأبيض الخطوط الذهبية بأعلى الكتف، وكذلك شعار العلامة التجارية، فيما يتوسطه شعار جزيرة «أمالا» أحد مشاريع شركة البحر الأحمر الدولية الشريك الرسمي للنادي.

وكانت «الرياضية» أشارت في 5 أغسطس الجاري لتصوير عدد من نجوم الفريق بالقميص الجديد، الذي سيظهر على صدره شعار جزيرة «أمالا»، على أن يكون الأساسي باللون الأخضر، والاحتياطي بالصبغة البيضاء، فيما سيكون الطقم الثالث باللون السماوي.

وتطرح الأطقم الجديدة في المتجر الإلكتروني للنادي، فيما يعلن عن الطقم الثالث بعد نحو شهر من الآن.