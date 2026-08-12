دوري «يلو».. 9 مناطق والقصيم الأكثر

تحتضن تسع مناطق في السعودية منافسات دوري يلو لأندية الدرجة الأولى في نسخة موسم 2026ـ2027 عبر 18 ملعبًا بعد أن أعلنت رابطة المسابقة رسميًّا الملاعب المعتمدة بحسب بيان لها الأربعاء.

وتمثل منطقة القصيم الحضور الأكبر في دوري يلو في الموسم الجديد، إذ تشارك بأربعة أندية هي الرائد، النجمة، البكيرية والصقر.

وستكون أربعة ملاعب في المنطقة جاهزة لاستضافة مباريات الرباعي وهي مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، ملعب الرائد، ملعب النجمة، وملعب البكيرية.

وتحضر الأحساء في المنطقة الشرقية في دوري يلو الموسم الجاري عبر ثلاثة أندية هي هجر، العدالة والجيل، حيث سيخوض الثلاثي مبارياته على ملعبين هما ملعب هجر وملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية.

وعلى أرض منطقة الرياض ستكون مباريات دوري يلو حاضرة من خلال فريقين، حيث سيخوض الزلفي مبارياته على ملعبه، بينما يخوض الأنوار مبارياته على ملعبه في حوطة بني تميم.

ويخوض نادي الوحدة مبارياته على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مكة المكرمة، فيما يستضيف جدة مبارياته على ملعبه في جدة.

ويمثل منطقة الجوف في دوري يلو فريقا العروبة والجندل، حيث سيخوض العروبة مبارياته على ملعبه الذي سيستضيف أيضًا مباريات للجندل، لكن أغلب مباريات الأخير سيحتضنها ملعب جامعة الجوف.

ويخوض قطبا حائل الجبلين والطائي مبارياتهما على ملعب مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي الرياضية، الذي دائمًا ما يكون مسرحًا لواحد من أعرق الديربيات في السعودية، فيما سيخوض نادي الأخدود مبارياته على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية في نجران.

ويلعب ضمك مبارياته على أرضه في ملعبين، حيث إنه وبجانب ملعبه سيخوض مبارياته على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها، فيما يخوض العلا هو الآخر مبارياته في المدينة المنورة على ملعبين، الأول هو ملعب الأمير محمد بن عبد العزيز والثاني هو ملعب نادي أحد.