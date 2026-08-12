«رابطة الهواة» تعدل اللوائح وشراكة جديدة

استعرض عادل الفقي، رئيس رابطة الهواة لكرة القدم، مع أعضاء مجلس الإدارة تقارير أعمال اللجان الفنية والقضائية ومستجدات تحديث اللوائح والتقرير المالي والملفات التنظيمية والتسويقية بمقر اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية في الرياض.

وشهد الاجتماع عرض تقارير اللجان الفنية، التي شملت المسابقات والحكام وشؤون اللاعبين، واستعراض إحصائية البطولات وأبرز الأعمال المنجزة خلال الفترة الماضية.

واطلع المجلس على أعمال اللجان القضائية والتحديثات التي طرأت عليها، ومستجدات لجنة تحديث اللوائح وما توصلت إليه في إطار تطوير الأنظمة واللوائح المنظمة لعمل الرابطة ومسابقاتها.

وفي الجانب التسويقي، استعرض المجلس التصور الخاص للتسويق بالتوقيع مع شركة مختصة بذلك، وقرر إحالته إلى لجنة الاستثمار لدراسته ومراجعته قبل استكمال الإجراءات المتعلقة بتوقيعه.

وتناول الاجتماع كذلك تقرير تسجيل فرق الهواة في بطولات الواعدين والبراعم، إضافة إلى استعراض التقرير المالي للرابطة ومناقشة أبرز ما تضمنه.