بيع 4 صقور من سلوفينيا والبرتغال وكندا

بيعت أربعة صقور بمبلغ 203.250 ريالًا في الليلة الرابعة من ليالي منصة المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2026، الذي ينظمه المركز الوطني للصقور بمقره في مَلهم شمال الرياض، الثلاثاء، بمشاركة مزارع إنتاج رائدة من جميع أنحاء العالم، ويستمر حتى 25 أغسطس الجاري.

وجاءت بداية الليلة بالصقر الأول فرخ جير بيور من مزرعة سلوفينية، وبدأت المزايدة عليه بمبلغ 50 ألف ريال وبيع بمبلغ 135 ألف ريال، بعدها عرض الصقر الثاني فرخ شاهين من مزرعة برتغالية وبيع بمبلغ 21 ألف ريال.

ومن مزرعة كندية عرض الصقر الثالث فرخ مثلوث جير، وبيع بمبلغ 17.250 ريالًا، وكان ختام الليلة مع الصقر الرابع فرخ شاهين من مزرعة برتغالية، ورسا على مالكه الجديد بمبلغ 30 ألف ريال.

ويوفر المزادُ وجهة دولية موثوقةً وفريدةً من نوعها لنخبة الصقور من حول العالم، عبر تنظيم مزاد تنافسي مباشر وسريع، يجمع الصقارين والمنتجين من السعوديين ومختلف دول العالم، وتنقل فعالياته عبر القنوات التلفزيونية الناقلة للحدث والبث المباشر على حسابات المركز الوطني للصقور على منصات التواصل الاجتماعي.