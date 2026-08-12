من هو ماسكاريل جونزاليس مدافع الخليج الجديد؟

في 2 فبراير 1993 ولد عمر ماسكاريل جونزاليس، مدافع فريق الخليج الأول لكرة القدم الجديد، في سانتا كروز دي تينيريفي بجزر الكناري الإسبانية.

وترجع جذوره الغينية الاستوائية إلى جده لأبيه وجدته الكبرى من قبيلة البوبي التي هاجرت من البلد الإفريقي.

يبلغ طوله 181 سم ووزنه 76 كجم ويلعب في مركز الوسط الدفاعي، بينما تقدر بعض المواقع ثروته بنحو 21 مليون يورو استنادًا إلى رواتبه السابقة.



بدأ ممارسة كرة القدم في سن الخامسة مع نادي أود سانتا كروز بين 1998 و2000، ثم انتقل إلى أود تيجويستي مسقط رأسه حيث قضى سبعة أعوام، قبل أن ينضم إلى سي دي لاجونا بين 2007 و2010، واكتشفته أكاديمية ريال مدريد بعد أدائه كقائد لمنتخب الكناري في بطولة المجتمعات المستقلة فانتقل إلى فريق الشباب في 2010.



تدرج في ريال مدريد كاستيا وشارك مع الفريق الأول في مباراة واحدة يوم 1 يونيو 2013 تحت قيادة جوزيه مورينيو ضد أوساسونا.

أعير إلى ديربي كاونتي الإنجليزي موسم 2014ـ2015 ثم سبورتينج خيخون موسم 2015ـ2016، وانتقل إلى آينتراخت فرانكفورت الألماني في 2016 حيث توج بكأس ألمانيا 2018 بعد الفوز على بايرن ميونيخ 3ـ1، ثم انتقل إلى شالكة 04 في 2018 مقابل 10 ملايين يورو ولعب 71 مباراة.

عاد إلى إسبانيا مع إلتشي بين 2021 و2023، ثم ريال مايوركا من 2023 حتى 2026 حيث خاض أكثر من 90 مباراة.



مثل منتخبي إسبانيا للشباب تحت 18 و20 عامًا، وقرر في 2024 تمثيل غينيا الاستوائية وشارك في تصفيات كأس العالم.



في يونيو 2026 انتقل إلى نادي الخليج بعد هبوط مايوركا وسيرتدي قميصه في دوري «روشن» في النسخة الجديدة.