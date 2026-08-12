القادسية يوقع عقدا جديدا

وقعت إدارة القادسية عقد رعاية جديد مع شركة «سراكو»، الناشطة في مجالات إدارة المرافق، تظهر بموجبه على صدر قميص الفريق الأول لكرة القدم، بدءًا من الموسم الجاري، وفق الحساب الرسمي عبر منصة «إكس»، الأربعاء.

وأكد النادي الشرقاوي أن الشراكة تأتي ضمن نهجه في بناء علاقات فاعلة مع القطاع الخاص وتعزيز القيمة المتبادلة مع شركائه، بما يدعم استدامة هذه العلاقات وأثرها على المدى الطويل.

ورحب جيمس بيسجروف، الرئيس التنفيذي لشركة القادسية، بالشريك الجديد، ودخوله ضمن عائلة شركاء النادي مع انطلاقة موسم جديد للنادي.

وأضاف: «القادسية يعتز بالشراكة مع شركة سعودية ذات جذور راسخة في المنطقة الشرقية، ونتطلع إلى ما يمكن أن تحققه هذه الشراكة خلال المرحلة المقبلة».