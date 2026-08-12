9 دول في تحدي المبارزة

تنطلق منافسات بطولة السعودية الكبرى للمبارزة، الخميس، وتستمر ثلاثة أيام، في صالة المبارزة بمدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الدمام.

وتشهد البطولة مشاركة 163 لاعبًا ولاعبة يمثلون 9 دول وهي «السعودية والبحرين وقطر والكويت والإمارات ومصر وعُمان وتشاد والجزائر».

ويتنافس المشاركون في الأسلحة الثلاثة، وهي سلاح الإبيه، والسيبر، والشيش، وسط مشاركة واسعة في مختلف المنافسات التي يتضمنها برنامج البطولة.

وسيتم على هامش البطولة، تكريم وتتويج 30 لاعبًا ولاعبة من أبطال الموسم الماضي، ممن حققوا المركز الأول في مختلف الفئات العمرية، تقديرًا لنتائجهم خلال الموسم الماضي.