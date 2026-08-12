السيتي يضم رولي من مارسيليا

انتقل الحارس الأرجنتيني خيرونيمو رولي إلى صفوف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم، قادمًا من مارسيليا الفرنسي الذي أجبر على تقليص عدد لاعبيه، وفق ما أعلن الناديان الأربعاء.

وانضم رولي «34 عامًا»، الذي خاض ثماني مباريات دولية مع منتخب بلاده، إلى مارسيليا 2024 قادمًا من أياكس أمستردام الهولندي، قبل أن يوقع عقدًا لمدة عامين مع السيتي.

وسيكون رولي الحارس الثاني في صفوف النادي الإنجليزي خلف الإيطالي جانلويجي دوناروما، حارس باريس سان جيرمان الفرنسي السابق.

وكان رولي قد انضم إلى السيتي للمرة الأولى يوليو 2016، لكنه لم يخض أي مباراة مع الفريق، قبل أن ينتقل بعد ستة أشهر إلى ريال سوسييداد الإسباني على سبيل الإعارة.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» فرض على مرسيليا غرامة قدرها 10 ملايين يورو ، كما أخضعه لرقابة على تعاقداته وكتلة رواتبه من جانب المديرية الوطنية لمراقبة الإدارة، وهي الجهة المالية الرقابية على كرة القدم الفرنسية، ما يفرض على النادي إجراء عمليات بيع هذا الصيف لإعادة التوازن إلى أوضاعه المالية.

وزادت الأمور سوءًا بعد احتلال مرسيليا المركز الخامس في الدوري الفرنسي خلال موسم 2025ـ2026، ما يعني غيابه عن دوري أبطال أوروبا، المسابقة التي تدر عائدات مالية كبيرة.

وكان مرسيليا أعلن، الثلاثاء، رحيل لاعب أرجنتيني آخر، هو المدافع فاكوندو ميدينا، الذي انتقل إلى باير ليفركوزن الألماني بعد موسم واحد فقط مع النادي الجنوبي.

وسبق لمرسيليا أن تخلّى عن عدد من أصحاب الرواتب المرتفعة في صفوفه، مثل المهاجم الإنجليزي مايسون جرينوود، الذي انتقل إلى فنربخشة التركي، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج الذي رحل إلى ديبورتيفو لا كورونيا الإسباني.