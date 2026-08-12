اتفاقية تجمع رابطة المحترفين و «بي كير»

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن توقيع اتفاقية مع شركة «بي كير» للتأمين لمدة ثلاثة مواسم ابتداءً من الموسم 2026ـ2027، وفق الحساب الرسمي عبر منصة «إكس»، الأربعاء.

وتأتي الشراكة ضمن توجه رابطة الدوري السعودي للمحترفين نحو توسيع منظومة الشركاء التجاريين لدوري روشن السعودي، وتعزيز التعاون مع العلامات السعودية، بما يسهم في تنمية القيمة التجارية للمسابقة وتنويع مصادر الدخل وتعظيم العوائد للأندية.

من جانبه، أشار رامي تركي، المدير العام للقطاع التجاري في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، إلى تطلعهم من خلال هذه الشراكة إلى تعظيم العوائد التجارية للدوري والأندية، إلى جانب تقديم تجارب ومبادرات جديدة تسهم في تعزيز تفاعل الجماهير مع الدوري، والاستفادة من الحضور المتنامي لدوري روشن السعودي.