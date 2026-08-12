فورمولا إي توقع مع «ديزني بلس» و«إي إس بي إن»

أعلنت سلسلة سباقات فورمولا إي للسيارات الكهربائية إبرام اتفاقية ​بث عالمية تمتد لعدة أعوام تغطي 144 دولة مع «ديزني بلس» و«إي إس بي إن»، بدءًا من موسم 2026ـ2027 ديسمبر المقبل، بحسب ما نشرته، الأربعاء.

واعتبر جيف دودز، الرئيس التنفيذي لفورمولا إي، أن هذه الخطوة «لحظة تاريخية» للبطولة المملوكة لشركة «ليبرتي جلوبال».

وستكمل ‌هذه الاتفاقية محفظة ‌فورمولا إي الحالية ​من ‌شركاء ⁠البث عبر ​القنوات المجانية ⁠والقنوات التلفزيونية التقليدية، ما يضمن استمرار إتاحة البطولة لجمهور واسع.

وسيحصل مشتركو «ديزني بلس» في جميع أنحاء العالم على تغطية حية لكل حصة في السباقات، بالإضافة إلى برامج من وراء ⁠الكواليس وإعادة عرض السباقات عند الطلب.

وقال ‌دودز في البيان «سيؤدي الانتشار العالمي الفريد ​لديزني وقدرتها على سرد ‌القصص إلى تعريف ملايين المشجعين ‌الجدد بفورمولا إي». ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل مالية.

وتدخل فورمولا إي عصر الجيل الرابع الجديد في الموسم المقبل بسيارة أكثر ‌قوة قادرة على التسارع من صفر إلى 60 ميلًا في ⁠الساعة في ⁠نحو 1.8 ثانية، وهي أسرع من سيارة فورمولا 1 وتتألف السلسلة من 21 جولة موزعة على 13 حدثا.