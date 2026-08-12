الخميس.. الاتحاد يختبر الشنقيطي والعبود

يخضع مهند الشنقيطي وعبد الرحمن العبود، لاعبا فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، إلى اختبارات ميدانية بدءًا من الخميس، سعيًا من الجهاز الفني، لتجهيزهما قبل مواجهة الخلود السبت في الجولة الأولى من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن نتيجة الاختبار، ستحدد مدى قدرتهما على الدخول في قائمة المواجهة التي ستجرى في الـ 09:00 على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وغاب الثنائي عن مواجهة الجزيرة الإماراتي التي كسبها الاتحاد 4ـ1 في ملحق دوري أبطال آسيا للنخبة في أولى مواجهاته الرسمية الموسم الجاري، التي لعبت، الثلاثاء.

وتعرض الشنقيطي للإصابة في الركبة خلال معسكر الخارجي في إسبانيا فيما عانى العبود من الإجهاد.

من جانب آخر، يواصل سعد الموسى وطلال حاجي لاعبا الفريق، برنامجهما التأهيلي المعد من قبل المعد البدني، تمهيدًا لمشاركتهما التدريجية في التدريبات الجماعية.

وكانت بعثة الفريق وصلت في وقت متأخر الثلاثاء، قادمة من أبوظبي بعد نهاية مباراة الجزيرة ومنح المدرب الألماني ينس فيسينج لاعبيه راحة الأربعاء.