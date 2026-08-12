الحزم في أبها

وصلت بعثة فريق الحزم الأول لكرة القدم إلى أبها، الأربعاء، تأهبًا لملاقاة أبها، الخميس، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في افتتاح منافسات دوري روشن السعودي. (المركز الإعلامي ـ الحزم)