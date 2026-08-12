بعد 396 يوما.. الرياض يعيد مينساه

أعاد نادي الرياض مجددًا الغاني بيرنارد مينساه بعد التعاقد معه رسميًّا لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، وفق ما أعلن عنه رسميًّا، الأربعاء.

وكتب النادي العاصمي، في حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «عاد إليكم من جديد.. الفهد مينساه مع الرياض».

وتأتي عودة لاعب الوسط الغاني البالغ من العمر 31 إلى «مدرسة الوسطى» بعد 396 يومًا من مغادرته أسوار النادي، وتحديدًا منذ 12 يوليو 2025 حينما أعلن النادي رحيله عن صفوف الفريق بعدما مضى معه موسمًا كاملًا قادمًا من الطائي، قبل أن ينتقل لاحقًا إلى النصر الإماراتي.

وخاض مينساه 30 مباراة مع فريق الرياض منها 29 بدوري روشن السعودي وواحدة ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين، وأسهم في ثمانية أهداف «سجَّل 5 وصنع 3».

وخلال مسيرته الاحترافية، تنقل مينساه بين العديد من الأندية البرتغالية والإسبانية والتركية بينها فيتوريا جيماريش وأتلتيكو مدريد وبشكتاش.

ورفع مينساه عدد صفقات الرياض إلى ثلاثة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد أن تعاقدت إدارة النادي مع الأوروجوياني رودريجو أباسكال والمصري محمود حسن تريزيجيه.

ويستعد الرياض لافتتاح موسمه الجمعة، عندما يحل ضيفًا على الاتفاق في الدمام ضمن الجولة الأولى من منافسات دوري روشن السعودي.