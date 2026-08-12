الدرعية يطلب فقيهي.. والاتحاد يفكر

تلقت إدارة نادي الاتحاد عرضًا من نظيره الدرعية لاستعارة معاذ فقيهي، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الجارية، حسبما أوضحت لـ «الرياضية» مصادر خاصة.

وستدرس إدارة الاتحاد العرض المقدّم قبل أن تتخذ قرارها النهائي تجاه اللاعب المرتبط بعقدٍ يمتد إلى صيف 2028.

وتعاقد النادي، أخيرًا، مع فارس عابدي، الظهير الأيسر، القادم من نيوم. ويشغل حسن كادش مركزي قلب الدفاع والظهير الأيسر.

والموسم الماضي، أمضى فقيهي النصف الثاني مُعارًا إلى الأخدود، الذي هبط إلى دوري «يلو» للدرجة الأولى.

وضم الاتحاد الظهير، البالغ من العمر 24 عامًا، من الهلال خلال صيف 2024، عقِب بروزه مع التعاون في موسم إعارةٍ من النادي الأزرق.

ويخوض الدرعية منافسات دوري روشن السعودي للمرة الأولى في تاريخه، بعدما صعد إليه عبر ملحق دوري «يلو».